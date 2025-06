Antes e depois: imagens de satélite mostram central iraniana após ataque dos EUA

Imagens de satélite, divulgadas este domingo, mostram as consequências dos ataques dos EUA na última noite na central nuclear de Fordo, no Irão, construída debaixo de uma montanha.

As imagens Maxar Technologies tiradas a 22 de junho mostram seis crateras no solo, poeira cinzenta e detritos espalhados pela encosta da montanha.

Donald Trump garante que a central nuclear de Fordo, considerada o coração do programa nuclear do Irão, foi destruída. "Is gone", foi a expressão utilizada.



No entanto, uma fonte iraniana revelou à agência Reuters este domingo que a maior parte do urânio de Fordo, o local que produz a maior parte do urânio refinado do Irão, teria sido transferido para um local não revelado antes do ataque dos EUA.