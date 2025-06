Ataque suicida numa igreja em Damasco faz 20 mortos

Um bombista suicida matou pelo menos 20 pessoas e feriu 52 outras durante um ataque à igreja Mar Elias, localizada no bairro de Dweila, nos arredores da capital síria, Damasco, anunciaram este domingo as autoridades de saúde do país, relata a "BBC".

Segundo o Ministério do Interior sírio, o bombista entrou na igreja durante uma celebração religiosa, disparou sobre os presentes com uma arma de fogo e, de seguida, accionou um colete explosivo. As autoridades referem que estaria ligado ao grupo jihadista Estado Islâmico, embora este ainda não tenha reivindicado o atentado.

“Alguém entrou com uma arma e começou a disparar. Tentaram detê-lo antes de ele se fazer explodir”, contou uma testemunha à agência AFP.

Imagens divulgadas pela Defesa Civil Síria, também conhecida como Capacetes Brancos, mostram o altar da igreja destruído, bancos partidos cobertos de estilhaços e sangue espalhado pelo chão.

“Vimos fogo dentro da igreja e os restos dos bancos de madeira lançados até à entrada”, relatou um funcionário de uma loja próxima.

As forças de segurança isolaram a área e estão a investigar as circunstâncias do atentado, que marca o primeiro ataque do género em Damasco desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em Dezembro.

O actual Presidente interino, Ahmed al-Sharaa, ligado ao grupo sunita Hayat Tahrir al-Sham — uma antiga filial da al-Qaeda na Síria — tem repetidamente prometido proteger minorias religiosas e étnicas no país.

Apesar disso, a Síria tem sido abalada por dois surtos de violência sectária nos últimos meses, alimentando receios de uma nova escalada de tensões intercomunitárias.