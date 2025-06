Conselheiro do líder supremo iraniano Khamenei ameaça bases norte-americanas

Um conselheiro do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, considerou este domingo que "já não há lugar para os Estados Unidos" no Médio Oriente e ameaçou com ataques às bases usadas pela aviação norte-americana para bombardear instalações nucleares do Irão.

"Qualquer país na região ou em qualquer outro lugar utilizado pelas forças norte-americanas para atacar o Irão será considerado um alvo legítimo para as nossas Forças Armadas", declarou Ali Akbar Velayati, citado pela agência noticiosa oficial IRNA.

O conselheiro de Ali Khamenei considerou que "já não há lugar para os Estados Unidos ou para as suas bases nesta região e no mundo islâmico", após os ataques que visaram o programa nuclear iraniano.

"Os Estados Unidos atacaram o coração do mundo islâmico e devem esperar consequências irreparáveis, porque a República Islâmica não tolera quaisquer insultos ou agressões contra ela", advertiu.

Aviões norte-americanos bombardearam hoje três instalações nucleares no Irão, juntando-se à ofensiva lançada por Israel em 13 de junho, justificada pela criação iminente de uma bomba nuclear, o que é refutado por Teerão.

Poucas horas depois, o Irão lançou cerca de 40 mísseis contra Israel, acusando os Estados Unidos de "destruir" as possibilidades de uma solução diplomática para a questão nuclear.

Em conferência de imprensa hoje no Pentágono, o secretário da Defesa norte-americano comentou que os Estados Unidos "não pretendem entrar em guerra" com o Irão, mas avisou que vão agir "rápida e decisivamente" caso os seus interesses sejam ameaçados por Teerão como forma de retaliação.