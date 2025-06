“Diplomacia tem de prevalecer”, apela Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou este domingo para o perigo de uma espiral de violência no Médio Oriente, na sequência dos ataques norte-americanos a centrais nucleares no Irão. Na reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, Guterres apelou a um cessar imediato das hostilidades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“Os povos do Médio Oriente não podem suportar mais um ciclo de destruição. E, no entanto, arriscamos cair numa espiral de retaliação atrás de retaliação”, advertiu o líder da ONU. Para evitar uma nova escalada militar, Guterres defendeu que “a diplomacia tem de prevalecer”.

O secretário-geral lamentou que o seu apelo anterior à paz não tenha sido ouvido e exortou todos os Estados-membros a agirem com “razão, contenção e urgência”, num contexto de crescente tensão após os bombardeamentos norte-americanos.

As declarações de Guterres surgem depois de Rafael Grossi, director da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), confirmar a existência de crateras na central nuclear de Fordo, um dos mais protegidos e estratégicos do Irão. A extensão dos danos subterrâneos é ainda desconhecida.

Grossi anunciou ainda a realização de uma sessão especial da AIEA em Viena, esta segunda-feira, para discutir a situação. “Qualquer solução requer verificação no terreno. Só será possível com o fim das hostilidades e o acesso dos nossos inspetores,” sublinhou.

Os EUA usaram bombas de alta penetração em Fordo, enquanto ataques israelitas anteriores já tinham danificado instalações nucleares em Natanz e Isfahan.