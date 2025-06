Diplomata ontem, agressor hoje: Paquistão critica Trump após nomeá-lo para Nobel da Paz

O Governo do Paquistão criticou duramente, este domingo, os bombardeamentos ordenados por Donald Trump contra instalações nucleares no Irão, considerando que a ação viola o direito internacional. A posição surge menos de 24 horas depois de Islamabad ter anunciado a intenção de propor o Presidente dos EUA para o Prémio Nobel da Paz.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão alertou para os riscos de uma escalada no conflito. “A escalada sem precedentes de tensão e violência, resultante da agressão em curso contra o Irão, é profundamente preocupante. Qualquer agravamento terá consequências gravemente danosas para a região e para além dela,” lê-se na nota oficial.

No mesmo dia, o primeiro-ministro Shehbaz Sharif contactou telefonicamente o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, a quem transmitiu “a condenação do Paquistão aos ataques dos Estados Unidos”, segundo uma declaração emitida pelo gabinete do chefe do Governo paquistanês.

Até ao momento, nem o ministro da Informação nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros responderam aos pedidos de esclarecimento sobre a aparente contradição nas posições do Executivo durante o fim-de-semana.

No sábado, o Governo paquistanês anunciou que iria propor Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz, elogiando o seu papel na mediação de um cessar-fogo num conflito de quatro dias com a Índia.

Na ocasião, considerou que Trump “demonstrou grande visão estratégica e um notável espírito de estadista”.

A decisão do Presidente norte-americano de bombardear alvos iranianos gerou também protestos em Karachi, a maior cidade do Paquistão.

Milhares de pessoas manifestaram-se contra os Estados Unidos e Israel, pisando uma bandeira americana com a imagem de Trump e entoando palavras de ordem contra os dois países e contra a Índia.