Donald Trump: "Haverá paz ou haverá tragédia para o Irão"

"Se a paz não vier depressa, vamos atrás desses outros alvos com precisão, rapidez e perícia. A maioria pode ser atingida em minutos, não há força militar no mundo que possa fazer o que fizemos esta noite", salientou.

O líder dos Estados Unidos espera não ser necessário voltar a utilizar as forças armadas norte-americanas contra o Irão, mas se o regime de Teerão não optar pela via diplomática recorda que ainda há "muitos alvos" para eliminar.

Num discurso desde a Casa Branca, acompanhado pelo vice-presidente, pelo secretário de Estado e pelo secretário da Defesa, Trump disse que "o Irão, o bully do Médio Oriente, deve agora fazer a paz".

"Concluímos o nosso ataque bem-sucedido às três in(...)

Guerra no Médio Oriente

O Presidente norte-americano disse que o objetivo da operação militar foi "travar a ameaça nuclear do Irão".

"Os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento de urânio foram completamente e totalmente obliteradas", garantiu.

Na declaração ao país e ao mundo, Donald Trump argumento que "durante 40 anos, o Irão disse: 'morte à América, morte a Israel'" e que a República Islâmica foi responsável pela morte de mil norte-americanos e centenas de milhares de pessoas de outras nacionalidades no Médio Oriente e no resto do mundo.

"Concluímos o nosso ataque bem-sucedido às três instalações nucleares no Irão, incluindo Fordo, Natanz e Esfahan", escreveu Trump, numa mensagem publicada nas redes sociais.