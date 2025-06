EUA apelam à China para travar encerramento do Estreito de Ormuz

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, apelou este domingo à China para que desincentive o Irão a encerrar o Estreito de Ormuz.

A declaração de Rubio foi feita no programa "Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo", da Fox News, depois de a televisão estatal iraniana Press TV ter noticiado que o Parlamento do Irão aprovou uma medida para encerrar o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do tráfego global de petróleo e gás.

"Incentivo o governo chinês, em Pequim, a falar com eles sobre isso, porque dependem muito do Estreito de Ormuz para o seu petróleo", afirmou Rubio, que acumula as funções de conselheiro de segurança nacional.

"Se o fizerem, será outro erro terrível. Será suicídio económico para eles. Temos opções para lidar com isso, mas outros países também devem estar atentos. Prejudicará muito mais outras economias do que a nossa", acrescentou.

Rubio salientou que um eventual bloqueio do Estreito seria uma escalada grave e justificaria uma reacção por parte dos Estados Unidos e de outros países.

Fontes oficiais norte-americanas revelaram que os ataques recentes "aniquilaram" os principais locais nucleares iranianos com recurso a 14 bombas antibunker, mais de duas dezenas de mísseis Tomahawk e mais de 125 aeronaves militares.

Teerão prometeu defender-se. Rubio advertiu que qualquer retaliação seria "o pior erro que alguma vez cometeram".

Apesar das ameaças, o Secretário de Estado dos EUA garantiu que Washington continua disposto ao diálogo com o Irão.