Hegseth. "Quando este Presidente fala, o mundo deve ouvir"

Os ataques contra instalações nucleares iranianas — “precisos, poderosos e claros” — foram um “sucesso incrível e avassalador” que “devastou” o programa nuclear do país . Motivos mais do que suficientes para o mundo "ouvir" quando "este Presidente fala". O secretário da Defesa dos EUA falava em conferência de imprensa, a partir do Pentágono, neste domingo, para explicar o ataque dos EUA ao Irão.

“Na noite passada, por ordem do Presidente Trump, o Comando Central dos EUA levou a cabo um ataque de precisão, durante a madrugada, contra três instalações nucleares no Irão, com o objetivo de destruir ou degradar gravemente o programa nuclear iraniano. Foi um sucesso incrível e avassalador. A ordem que recebemos do nosso comandante supremo foi clara, focada e poderosa", disse o secretário da Defesa. "Devastámos o programa nuclear iraniano.”

Hegseth elogiou a liderança de Trump, afirmando que o Presidente supervisionou a “aniquilação” das ambições nucleares do Irão. “Muitos Presidentes sonharam em dar o golpe final no programa nuclear do Irão, mas nenhum conseguiu — até ao Presidente Trump.”

Por isso, considerou que a operação planeada pelo Presidente Trump "foi ousada e brilhante, mostrando ao mundo que a capacidade de dissuasão americana" está de volta. "Quando este Presidente fala, o mundo deve ouvir, e com as Forças Armadas dos EUA, podemos cumprir”, disse Pete Hegseth em conferência de imprensa.