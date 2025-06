Israel agradece a Trump. Ataque dos EUA ao Irão "vai mudar a história"

Os EUA atacaram este domingo instalações nucleares no Irão, incluindo Fordo, Natanz e Esfahan, anunciou o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Parabéns, Presidente Trump. A sua decisão corajosa de atacar instalações nucleares do Irão, com o grande poderio dos Estados Unidos, vai mudar a história", declarou Netanyahu, numa mensagem publicada nas redes sociais.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que a "decisão corajosa" de Donald Trump, de atacar instalações nucleares do Irão , vai alterar o curso da história.

O primeiro-ministro de Israel agradece aos Estados Unidos e considera que a "história vai recordar que o Presidente Trump negou ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo".

"A sua liderança, hoje, criou uma mudança histórica que pode levar o Médio Oriente e além a um futuro de prosperidade e paz", elogiou Netanyahu.

Nesta curta declaração, o chefe do Governo de Israel defendeu que "primeiro vem a força e depois a paz".

"O Presidente Trump e eu costumamos dizer: paz através da força. Primeiro vem a força e depois a paz. E o Presidente Trump e os EUA agiram com muita força", sublinhou.