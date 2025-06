Ásia é destino de 84% do petróleo que passa pelo Estreito de Ormuz

Cerca de 84% do petróleo que atravessa o Estreito de Ormuz destina-se à Ásia, incluindo China, Índia, Coreia do Sul e Japão, economias muito vulneráveis a restrições ao tráfego marítimo em caso de escalada do conflito no Médio Oriente.

Cerca de 14,2 milhões de barris por dia de petróleo bruto e 5,9 milhões de barris por dia de outros produtos petrolíferos, ou seja, cerca de 20% da produção mundial, passaram pelo corredor estratégico do Estreito de Ormuz, ao largo do Irão, no primeiro trimestre, segundo a Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA).

É a rota praticamente única de exportação do crude da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Iraque, do Kuwait, do Qatar e do Irão.

Principais países asiáticos a que se destina este petróleo

China

Os peritos estimam que mais de metade do petróleo importado pela Ásia Oriental passa pelo Estreito.

É o caso da China: segundo a EIA, no primeiro trimestre importou 5,4 milhões de barris por dia de petróleo bruto através de Ormuz.

A Arábia Saudita foi o seu segundo maior fornecedor de 'ouro negro' no ano passado, com 1,6 milhões de barris por dia, ou seja, 15% do total das suas importações, segundo a EIA.

O próprio Irão tornou-se uma fonte importante de hidrocarbonetos: em abril, exportou 1,3 milhões de barris por dia para a China.

A maior parte é comprada por pequenas refinarias chinesas (conhecidas como "teapots") que operam independentemente das companhias petrolíferas estatais - uma forma de evitar as sanções dos EUA.

A China absorve mais de 90% das exportações de petróleo do Irão.

Índia

A Índia importou 2,1 milhões de barris por dia de crude através do Estreito no primeiro trimestre, segundo a EIA.

A Índia está fortemente dependente do Estreito, com o Médio Oriente a fornecer cerca de 53% das suas importações de petróleo no início de 2025, de acordo com a imprensa financeira local, nomeadamente do Iraque e da Arábia Saudita.

Isto é suficiente para deixar Nova Deli nervosa face à escalada das tensões, apesar de o país ter aumentado as suas compras de hidrocarbonetos russos nos últimos três anos.

"Tomaremos todas as medidas necessárias para assegurar um abastecimento estável de combustível aos nossos cidadãos", insistiu o ministro do Petróleo indiano, Hardeep Singh Puri, na X.

"Diversificámos os nossos fornecimentos nos últimos anos (...) Os nossos distribuidores dispõem de reservas para várias semanas e continuam a ser abastecidos através de vários canais", declarou, sem dar mais pormenores.