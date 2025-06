Austrália e Japão declaram apoio a Estados Unidos após ataque

A Austrália e o Japão declararam hoje apoio aos Estados Unidos após o ataque de sábado à noite a três instalações nucleares iranianas.

"O mundo concordou há muito tempo que não se pode permitir que o Irão obtenha uma arma nuclear. E nós apoiamos as medidas para o impedir", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese em Camberra, em conferência de imprensa.

Albanese, cuja reação à entrada de Washington no conflito entre Israel e Irão chegou com um dia de atraso, acusou o Irão de "falhar repetidamente o cumprimento das suas obrigações internacionais" relativamente ao desenvolvimento do programa nuclear.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"A informação foi clara: o Irão procurou aumentar o nível" de enriquecimento de urânio, lamentou o primeiro-ministro australiano, garantindo que Camberra não quer "uma guerra em grande escala".

"Pedimos ao Irão que não tome mais nenhuma medida que possa desestabilizar a região", acrescentou Albanese.

Um porta-voz do Governo australiano apelou no domingo "ao diálogo e diplomacia" na região, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter confirmado que Washington atacou "com sucesso" as três principais instalações do programa nuclear iraniano - Isfahan, Natanz e Fordó.

A embaixada australiana em Teerão está encerrada desde sexta-feira, tendo o pessoal consular sido enviado para a região fronteiriça do Azerbaijão, para ajudar na retirada dos cidadãos australianos.

Também hoje o Governo japonês afirmou que a ação dos Estados Unidos no Irão "demonstra a sua determinação em atenuar a situação" e, ao mesmo tempo, evitar que Teerão adquira armas nucleares.