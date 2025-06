Chefes da diplomacia da UE discutem hoje incerteza geopolítica com atenção voltada para Médio Oriente

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 da União Europeia (UE) discutem esta segunda-feira os desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e a escalada do conflito entre Israel e o Irão, após os bombardeamentos norte-americanos contra várias instalações nucleares iranianas. O encontro em Bruxelas ocorre um dia antes da cimeira da NATO em Haia - 23 dos 32 países que compõem a Aliança Atlântica pertencem à UE - e de uma reunião do Conselho Europeu no final da semana em Bruxelas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A reunião, que contará com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros (MNE), Paulo Rangel, acontece igualmente em plena escalada do conflito entre Israel e o Irão, depois do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter confirmado na noite de sábado que bombardeiros norte-americanos tinham atacado com bombas anti-bunker as principais centrais nucleares do Irão, incluindo as instalações subterrâneas de Fordow.

"Apelo a todas as partes para que deem um passo atrás, regressem à mesa de negociações e evitem uma nova escalada", afirmou, no domingo, a alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas. Nas mesmas declarações, Kallas destacou a necessidade de impedir Teerão de desenvolver uma arma nuclear, "pois isso representaria uma ameaça à segurança internacional", e confirmou que os chefes da diplomacia dos 27 da UE iriam discutir a situação na reunião de hoje em Bruxelas. Na véspera do encontro, numa mensagem na rede social X, o MNE português destacou "uma agenda em prol da máxima contenção e do retorno às negociações no Médio Oriente".