Fim do programa nuclear do Irão? "Pode não ter sido", mas capacidade ficou comprometida

O presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear considera prematuro afirmar que o ataque norte-americano ao Irão representa o fim do programa nuclear do país.

“É difícil dizer se será a capitulação”, sublinha Bruno Soares Gonçalves, em declarações à Renascença.

Este especialista lembra que, apesar de não haver evidências de que tenha sido dada uma ordem para a produção de armamento nuclear, “não há necessidade de enriquecer urânio a 90% para qualquer outra aplicação civil”.

Em março, um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) indicava que o Irão tinha mais de 400 quilos de urânio altamente enriquecido sob a forma metálica e que, com isso, poderia fabricar mais de uma dezena de bombas.

“Ao atacar as três infraestruturas, foi atacado todo o ciclo de enriquecimento e, para além do mais, ao serem mortos por Israel os físicos nucleares que trabalhavam no programa, isso também limitou em muito a capacidade de retomar o programa porque é uma atividade que exige conhecimento altamente especializado”, sublinha.