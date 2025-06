"Infraestrutura militar", a oeste do Irão, bombardeada pelo exército israelita

O exército israelita anunciou esta segunda-feira que bombardeou "infraestrutura militar" em Kermanshah, cidade localizada no oeste do Irão, a apenas cerca de 80 quilómetros da fronteira com o Iraque.

"Atualmente, a FAI (Força Aérea Israelita) está a atacar pontos de infraestrutura militar em Kermanshah, no Irão", detalhou um comunicado militar.

No sábado, Israel atacou mais de trinta armazéns de mísseis e outros componentes de lançamento. Além disso, esta zona abriga refinarias de petróleo.

Horas antes, durante a madrugada seguinte ao ataque norte-americano, Israel intercetou um veículo aéreo não tripulado ('drone') iraniano perto da cidade de Eilat, que ativou os alarmes antiaéreos, bem como um único míssil balístico que, por sua vez, fez soar os alarmes no centro de Israel e na Cisjordânia, segundo notou o exército.

Sob o nome operacional de "Midnight Hammer" (Martelo da Meia-Noite), os Estados Unidos entraram este fim de semana diretamente na guerra aberta entre Israel e o Irão, bombardeando os centros nucleares iranianos de Isfahan, Natanz e Fordó, com o objetivo oficial de impedir Teerão de fabricar uma bomba nuclear.

Nesta operação aérea e marítima - planeada há meses - participaram 125 aeronaves, sete bombardeiros B-2, aviões-tanque de reabastecimento, aviões de reconhecimento e caças. Além disso, foram utilizadas 75 bombas e mísseis no ataque, de acordo com o Pentágono.

A República Islâmica disse perante a ONU que as Forças Armadas do país serão as que decidirão "o momento, a natureza e a escala da resposta proporcional do Irão", que anteciparam que terá "consequências duradouras".