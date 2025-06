Irão. O que sabemos sobre a base aérea norte-americana de Al Udeid, no Qatar?

Al Udeid funciona como quartel-general avançado do Comando Central dos EUA (CENTCOM) e acolhe aproximadamente 10.000 militares. A partir desta base, são coordenadas operações militares numa vasta zona geográfica que se estende do Egito, a oeste, até ao Cazaquistão, a leste.

A base aérea de Al Udeid, situada no Qatar, é a maior instalação militar dos Estados Unidos no Médio Oriente e desempenha um papel estratégico central para as operações norte-americanas na região.

A base tem sido fundamental em campanhas militares na Síria, Iraque e Afeganistão, bem como em missões de vigilância e resposta a crises na região do Golfo.

Na semana passada, a agência Reuters noticiou que o Pentágono começou a retirar aeronaves de Al Udeid, devido à crescente ameaça de possíveis ataques iranianos, numa altura de forte escalada de tensões entre Teerão e Washington.

A presença norte-americana em Al Udeid é também um ponto sensível no equilíbrio diplomático da região, especialmente agora, com vários países do Golfo a adotarem uma postura cautelosa face ao agravamento do conflito no Médio Oriente.