Petroleiros desviam-se do Estreito de Ormuz

Esta segunda-feira, as empresas japonesas Nippon Yusen e Mitsui O.S.K. Lines declararam ter instruído os seus navios a minimizar o tempo de permanência no Golfo, enquanto continuam a transitar pelo Estreito de Ormuz.

Já o Kohzan Maru navegava no Golfo de Omã, perto das águas territoriais de Omã, de acordo com os dados da plataforma MarineTraffic.

O Marie C e o Red Ruby, que navegavam em direção ao estreito, ancoraram perto de Fujairah, na costa dos Emirados Árabes Unidos.

Três petroleiros vazios de petróleo e produtos químicos desviaram-se do Estreito de Ormuz e mudaram de rota, avança a Reuters que cita dados do rastreamento de navios da Marine Traffic.

Guerra no Médio Oriente

Estreito de Ormuz é um dos pontos estratégicos mais importantes do mundo



Vários comerciantes de petróleo e analistas disseram à Reuters que foram avisados sobre possíveis atrasos nos embarques, enquanto os navios aguardam a sua vez fora da área.

O Parlamento iraniano recomendou este domingo o fecho do Estreito de Ormuz, cuja decisão final compete ao líder supremo da república islâmica, o ayatollah Ali Khamenei.

Reunida após o envolvimento militar dos Estados Unidos na ofensiva desencadeada por Israel contra o Irão, atacando instalações nucleares do país, a Assembleia Consultiva Islâmica, o Parlamento iraniano, recomendou o encerramento daquele que é um dos principais corredores comerciais e económicos do mundo.

A decisão ainda precisa de ser ratificada por outros órgãos iranianos, incluindo o Conselho Supremo de Segurança Nacional, segundo explicou um deputado e general iraniano ouvido pela agência espanhola EFE.

No passado, o Irão ameaçou fechar o Estreito de Ormuz, mas nunca deu seguimento a essa medida, que restringiria o comércio e teria impacto nos preços mundiais do petróleo.

O Estreito de Ormuz é um dos pontos estratégicos mais importantes do mundo, pelo qual passam cerca de 20% do petróleo mundial e uma parte significativa do gás natural, de modo que qualquer bloqueio terá um enorme impacto económico, nomeadamente na Europa.