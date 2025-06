Príncipe herdeiro do Irão disponível para liderar país à "transição democrática"

Tensão no Médio Oriente. Siga aqui o acompanhamento ao minuto [em atualização] O príncipe herdeiro do Irão, Reza Pahlavi, quer liderar o país na transição democrática. Defendendo que não quer o poder para si, o filho do último xá do Irão — que fugiu do país em 1979 com o avanço da revolução — defendeu que há um futuro para todos os que "são leais à nação iraniana e não à República Islâmica". Reza Pahlavi, que vive nos Estados Unidos e era o herdeiro do trono quando a dinastia foi deposta, falava em Paris, esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui “Estou aqui hoje para me colocar ao serviço dos meus compatriotas, para os liderar neste caminho de paz e transição democrática", disse aos jornalistas. "Não procuro poder político, mas sim ajudar a nossa grande nação a atravessar esta hora crítica rumo à estabilidade, à liberdade e à justiça”, continuou Reza Pahlavi. “Para todos aqueles que são leais à nação iraniana e não à República Islâmica, há um futuro para vós num Irão democrático. Se se juntarem agora ao povo. A escolha é vossa.” Reza Pahlavi tem apelado à mudança de regime através da desobediência civil não violenta e à realização de um referendo sobre um novo governo.

"Regime está em colapso" Durante a conferência de imprensa, Reza Pahlavi diz ainda que há "relatórios credíveis indicam que a família de Ali Khamenei, bem como as famílias de altos responsáveis do regime", estão a preparar-se para fugir do Irão. “O regime da República Islâmica está hoje mais claramente do que nunca em colapso.” Reza Pahlavi acrescentou que o regime "encontra-se de rastos em cidades e vilas por todo o país", "as forças armadas estão fragmentadas" e o povo está unido. "Os alicerces desta tirania de 46 anos estão a tremer. Este é o nosso momento da queda do Muro de Berlim, mas como todos os momentos de grande transformação, traz consigo enormes perigos. Estamos perante uma encruzilhada. Um caminho conduz ao derramamento de sangue e ao caos, o outro a uma transição pacífica e democrática." De resto, Pahlavi deixou uma mensagem ao Ocidente: para que a transição democrática tenha sucesso não deve ser oferecido qualquer “tábua de salvação” ao regime atual. Caso as potências ocidentais o façam, advertiu, “haverá ainda mais sangue e caos, porque este regime não se renderá nem aceitará a derrota após ser humilhado". Enquanto o regime se mantiver no poder, "continuará a atacar e nenhum país e nenhuma população estarão seguros — quer seja nas ruas de Washington, Paris, Jerusalém, Riade ou Teerão. Há apenas uma forma de alcançar a paz: um Irão laico e democrático.”