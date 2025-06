Príncipe herdeiro do Irão disponível para liderar país à "transição democrática"

O príncipe herdeiro do Irão, Reza Pahlavi, quer liderar o país na transição democrática. Defendendo que não quer o poder para si, o filho do último xá do Irão — que fugiu do país em 1979 com o avanço da revolução — defendeu que há um futuro para todos os que "são leais à nação iraniana e não à República Islâmica".

Reza Pahlavi, que vive nos Estados Unidos e era o herdeiro do trono quando a dinastia foi deposta, falava em Paris, esta segunda-feira, durante uma conferência de imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Estou aqui hoje para me colocar ao serviço dos meus compatriotas, para os liderar neste caminho de paz e transição democrática", disse aos jornalistas.

"Não procuro poder político, mas sim ajudar a nossa grande nação a atravessar esta hora crítica rumo à estabilidade, à liberdade e à justiça”, continuou Reza Pahlavi. “Para todos aqueles que são leais à nação iraniana e não à República Islâmica, há um futuro para vós num Irão democrático. Se se juntarem agora ao povo. A escolha é vossa.”

Reza Pahlavi tem apelado à mudança de regime através da desobediência civil não violenta e à realização de um referendo sobre um novo governo.