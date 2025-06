Putin considera ataques ao Irão "agressão não-provocada"

Vladimir Putin recebeu esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, e fez o primeiro comentário público sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irão.

"Agressão absolutamente não-provocada contra o Irão não tem base e não tem justificação", disse o Presidente da Rússia, citado pela Reuters, acrescentando que "poderes extra-regionais também estão a ser puxados para o conflito", o que "leva o mundo para uma linha muito perigosa".

O ministro iraniano levou a Putin uma carta do aiatola Khamenei, em que pede ao líder russo o apoio. O Irão tem procurado mais apoio da Rússia no atual conflito, apesar de os dois países terem assinado, este ano, um acordo de "parceria estratégica compreensiva" — um acordo que não é militar.

Os Estados Unidos atacaram, durante a madrugada de domingo, as instalações nucleares do regime do Irão, liderado pelo aiatola Khamenei. O ataque, decidido pela administração de Donald Trump, seguiu-se a ataques de Israel aos mesmos locais, com o argumento de que o Irão está próximo de obter armas nucleares.