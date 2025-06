Quem é Juliana Marins, a turista brasileira que caiu num vulcão na Indonésia?

Uma turista brasileira de 26 anos está desaparecida desde sexta-feira, depois de ter sofrido uma queda de 500 metros durante um trilho no Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia.

Juliana Marins realizava um passeio de três dias pelo vulcão quando terá sido deixada para trás pelo guia após cansaço, segundo relatos de familiares. Foi encontrada por turistas numa "zona de difícil acesso", mas só esta segunda-feira conseguiu ser localizada por socorristas.

O Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, confirmou que a turista brasileira foi localizada ao final da manhã desta segunda-feira, através de um drone. A jovem estava "presa a um muro rochoso, a uma profundidade de aproximadamente 500 metros, e visualmente sem sinais de movimento", mas as condições de saúde são ainda desconhecidas.

A família informa que as buscas, que têm sido prejudicadas por condições climatéricas adversas - como forte neblina e visibilidade reduzida - estão atualmente interrompidas. Dois alpinistas experientes juntaram-se esta segunda-feira às operações de busca e salvamento.

Numa primeira altura, a embaixada brasileira em Jacarta e as autoridades indonésias divulgaram que a turista teria recebido comida, água e roupa por parte da equipa de resgate, após 16 horas de operação, mas as informações foram desmentidas pela família de Juliana.

O Monte Rinjani, com mais de 3.700 metros de altura, é o segundo maior vulcão da Indonésia e um dos destinos mais procurados por turistas de aventura. Em 2022, um português morreu ao cair de um penhasco no cume do vulcão. Em maio deste ano, um malaio também morreu após uma queda durante a escalada.