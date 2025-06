Será o casamento na Disneyland, de uma menina de 9 anos, uma encenação?

No passado sábado, um homem de 22 anos foi detido depois de simular um casamento com uma menina de 9 anos, na Disneyland Paris. A cerimónia reuniu cerca de 100 convidados, mas foi interrompida depois da equipa do parque identificar que a "noiva" era uma criança.

De acordo com a informação do jornal britânico Daily Mail, a cerimónia estava marcada para o amanhecer - fora do horário de funcionamento do parque - mas foi rapidamente interrompida quando a equipa do local se surpreendeu quando viram uma criança aparecer de saltos altos, mal se conseguindo manter de pé. As autoridades foram chamadas ao local.

No evento estavam presentes 100 convidados, os "noivos" e a mãe da criança.

Segundo um comunicado divulgado pelo gabinete do promotor da cidade vizinha de Meaux, "quatro pessoas foram presas e interrogadas: o noivo, que se acredita ser o organizador do evento, a mãe da criança e dois cidadãos letões.

No comunicado pode ler-se ainda que "a custódia policial do suspeito britânico e de um cidadão letão também foi prorrogada por acusações de fraude e lavagem de dinheiro". O Ministério Público francês abriu uma investigação criminal.

A Disneyland Paris informou ao jornal diário regional Le Parisien que o evento foi encerrado imediatamente após a situação ter sido identificada, além dos convidados terem sido impedidos de aceder ao local.

De acordo com o jornal, um homem tinha alugado, com documentos de identidade falsos, o complexo da Disneyland Paris pelo valor de 130 mil euros, durante algumas horas, antes da abertura do parque ao público. Ainda, uma fonte policial revelou que o suposto noivo declarou ser diretor de uma produtora e que o grupo estaria a gravar um vídeo.

As circunstâncias do incidente estão a ser apuradas pelas autoridades e foi realizado um exame médico à criança, que confirmou não ter sofrido de violência física - "não foi sujeita a qualquer violência ou atos coercivos", firmou o gabinete do procurador.

A promotoria afirmou ainda que acreditam tratar-se de um "casamento" encenado, já que a mãe da criança alegou que esta se queria sentir uma "princesa" da Disney durante o dia. Neste sentido, os 100 convidados teriam sido contratados para o efeito.