Trump reclama destruição total da capacidade nuclear do Irão

Através da rede social Truth, Trump defende que foram causados danos monumentais a todas as instalações nucleares no Irão. Acertamos em cheio!” escreve Donald Trump em jeito de conclusão.

O presidente dos EUA elogia o impacto dos ataques a instalações nucleares iranianas, numa altura em que persiste ainda a dúvida sobre as reais consequências.

O Presidente concluiu a mensagem com o acrónimo MIGA, referindo-se a "Make Iran Great Again", imitando o seu slogan de campanha "Make America Great Again".

Numa outra mensagem na mesma plataforma, afirmou que os danos nas instalações nucleares do Irão após o ataque de sábado à noite foram "monumentais".

"Os ataques foram fortes e precisos. O nosso exército demonstrou grande habilidade. Obrigado!", disse.