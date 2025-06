Wall Street fecha em alta graças a ataque relativamente fraco do Irão a base EUA

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, a beneficiar de uma forte baixa do preço do petróleo, depois de um ataque limitado do Irão a uma base militar dos EUA no Qatar.

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,89%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,94% e o alargado S&P500 subiu 0,96%.

Como ocorre desde há dias na praça bolsista, "a história predominante anda em torno do conflito israelo-iraniano", comentou Patrick O'Hare, da Briefing.com, em declarações à AFP.

Depois de um fim de semana marcado pelos ataques dos EUA ao Irão, Wall Street começou a semana em alta ligeira.

"Mas quando se soube que o Irão tinha alertado as autoridades (dos EUA) da iminência de um ataque, que os seus mísseis tinham sido intercetados e que não tinha havido mortos nem feridos na base no Qatar, os investidores relaxaram", sublinhou O'Hare.

Foi ao nível do petróleo que a reação foi a mais forte, com os preços do West Texas Intermediate e do Brent, as duas referências do mercado, a caiem mais de sete por cento, para regressarem aos níveis anteriores dos primeiros ataques israelitas ao Irão em 13 de junho.

Uma baixa das cotações do petróleo é vista, em geral, como uma boa notícia no plano económico, porque embaratece os processos de produção e transporte,

"No fundo, os investidores pensaram, que se tratou de uma resposta relativamente fraca do Irão, o eu o levou também a pensar que não deveria haver escalada com os EUA", considerou Patrick O'Hare.

Focada nesta retração no plano geopolítico, Wall Street acolheu com otimismo a afirmações da governadora da Reserva Federal (Fed) Michelle Bowman, "que declarou que poderia apoiar uma baixa da taxa de juro em julho, se as pressões inflacionistas continuassem contidas", acrescentou, O'Hare.