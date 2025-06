“A Rússia está a preparar novas operações no território da NATO”, alerta Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira que a Rússia está a preparar ataques contra a NATO e defendeu um reforço urgente do investimento europeu em defesa.

Durante a cimeira da Aliança Atlântica, em Haia, onde participa como convidado, Zelensky reuniu-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

À entrada para o encontro, o líder ucraniano aplaudiu a decisão dos aliados em subir a meta de investimento em defesa para 5% do PIB, sublinhando que essa é a resposta necessária face às ameaças.

"Estamos a enfrentar uma rede de atores estatais e não políticos que estão a influenciar o curso da agressão. Esta rede inclui a Rússia, a Coreia do Norte, o atual regime do Irão e empresas chinesas", afirmou Zelensky.

“A Rússia está a preparar novas operações no território da NATO”, acrescentou ainda.