Ataques dos EUA ao Irão não destruíram instalações nucleares. Programa ficou atrasado apenas meses

As primeiras avaliações dos serviços de informações dos Estados Unidos da América (EUA) apontam que os ataques do país às três instalações nucleares do Irão não destruíram os componentes principais do programa nuclear, causando apenas um atraso de meses. A informação é de um relatório do Pentágono, noticiado pela CNN e pelo The New York Times.

A avaliação da Agência de Informações de Defesa, um organismo do Pentágono, é baseada numa avaliação do Comando Central dos EUA depois dos ataques lançados pela administração de Donald Trump contra as instalações militares em Fordo, Natanz e Esfahan na madrugada do passado domingo, e de vários ataques de Israel desde 13 de junho.

A informação contraria as afirmações de Donald Trump, que tem repetido que o ataque "obliterou total e completamente" as instalações nucleares do Irão. Duas fontes afirmaram à CNN que o urânio enriquecido do Irão não foi destruído, já que foi deslocado para outros locais antes dos ataques, e outra declarou que as centrifugadoras utilizadas para o enriquecimento do material estão "intactas".