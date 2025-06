Defesa Civil anuncia 21 mortos em Gaza perto de centro de distribuição

A agência de defesa civil de Gaza disse, esta terça-feira, que as forças israelitas mataram 21 pessoas que esperavam por ajuda perto de um local de distribuição no centro do território palestino.

De acordo com o porta-voz da defesa civil, Mahmud Basal, em declarações à AFP, 21 pessoas foram mortas e cerca de 150 feridas “como resultado do ataque das forças de ocupação israelitas a cidadãos que esperavam por ajuda no centro da Faixa de Gaza com balas e projéteis de tanques” nas primeiras horas de terça-feira.

Mahmud Basal especificou que o disparo de “balas e granadas de tanques” ocorreu entre as 2h00 e as 6h00 (00h00 e 4h00 em Lisboa).

Questionado pela AFP, o exército israelita não teceu nenhum comentário.