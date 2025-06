Israel retoma ataques a Teerão após lançamento de mísseis pelo Irão

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou esta terça-feira que ordenou às Forças de Defesa de Israel (IDF) a realização de ataques contra Teerão, em resposta ao lançamento de mísseis por parte do Irão, considerado uma violação do cessar-fogo. Teerão não confirmou o ataque.

“Perante a flagrante violação do cessar-fogo declarado pelo Presidente dos Estados Unidos — com o lançamento de mísseis contra Israel — e em conformidade com a política do governo israelita de responder com força a qualquer quebra do acordo, dei instruções às IDF para prosseguir com operações de alta intensidade contra ativos do regime e infraestruturas terroristas em Teerão”, afirmou Katz em comunicado.

O exército israelita confirmou que está a trabalhar para intercetar os mísseis iranianos, depois de detetar o lançamento durante a manhã de terça-feira.

Horas antes, Israel havia anunciado a entrada em vigor de um cessar-fogo, alegando ter alcançado todos os objetivos da ofensiva aérea contra o Irão iniciada a 13 de junho. Teerão, por sua vez, tinha assegurado que cessaria as ações de retaliação caso os bombardeamentos israelitas parassem.

“O Governo de Israel, perante o cumprimento dos objetivos da operação e em total coordenação com o Presidente Trump, aceitou a proposta do Presidente para um cessar-fogo mútuo”, declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“Israel agradece ao Presidente Trump e aos Estados Unidos pelo apoio na defesa do nosso país e pela sua participação na eliminação da ameaça nuclear iraniana”, acrescentou.

Do lado iraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, tinha indicado que o Irão cessaria os ataques de retaliação caso Israel interrompesse as ações militares a partir das 04h00 (menos 2h30 em Lisboa), hora de Teerão.

Num post publicado mais cedo na rede Truth Social, Donald Trump tinha escrito: “O CESSAR-FOGO ESTÁ AGORA EM VIGOR. POR FAVOR, NÃO O VIOLEM!”