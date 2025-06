Palestinianos morrem à procura de alimentos. EUA vão financiar fundação polémica na Faixa de Gaza

Testemunhas palestinianas afirmam que militares israelitas têm disparado repetidamente sobre as multidões que se dirigem aos sítios onde a alimentação é distribuída, matando centenas de pessoas nas últimas semanas.

A Associated Press tinha noticiado no sábado que este grupo tinha pedido dinheiro ao governo norte-americano para continuar as suas operações, que têm sido criticadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por grupos humanitários e outros.

A informação, relativa à Gaza Humanitarian Foundation, foi avançada por um membro do governo, na condição de anonimato.

O governo dos EUA vai fornecer 30 milhões de dólares a um grupo apoiado por Israel com a função formal de distribuir alimentação na Faixa de Gaza, mas que tem suscitado críticas pelas mortes de palestinianos que a procuram.

Mais de 410 pessoas terão sido mortas a tiro ou at(...)

O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA), Philippe Lazzarini, no sábado, denunciou que "o chamado mecanismo de ajuda" israelo-norte-americano para a população da Faixa de Gaza "custa mais vidas do que as que salva".

Como disse, "em Gaza está-se a matar de fome dois milhões de pessoas. O chamado 'mecanismo de ajuda' recém-criado é uma abominação que humilha e degrada as pessoas desesperadas. É uma armadilha mortal que custa mais vidas do que as que salva", disse Lazzarini.

Israel proibiu em janeiro as atividades da UNRWA e em maio aprovou a distribuição de ajuda através da recém-criada Gaza Humanitarian Foundation.

Esta terça-feira, o Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou o exército israelita de matar quase 500 palestinianos e ferir três mil no último mês em pontos de distribuição de alimentos ou de ajuda humanitária.