Reino Unido compra aos EUA caças com capacidade para armas nucleares

O Reino Unido está a aumentar os gastos com defesa e a modernizar as forças militares, incluindo a frota de submarinos, à medida que enfrenta uma crescente hostilidade da Rússia e os Estados Unidos se afastam do papel tradicional de defensores da segurança europeia.

O governo do Reino Unido anunciou esta terça-feira a compra de 12 caças F-35A aos Estados Unidos da América (EUA), capazes de disparar armas nucleares táticas, no que descreveu como a maior expansão da dissuasão nuclear britânica numa geração.

O governo britânico disse que a compra dos jatos permite contribuir com as chamadas aeronaves de dupla capacidade para a NATO, para transportar armas nucleares em caso de conflito. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que "esta é mais uma contribuição britânica robusta".

A dissuasão nuclear do Reino Unido atualmente depende exclusivamente do sistema Trident, baseado no submarino, que falhou durante um teste no ano passado, a segunda falha consecutiva num teste depois de um se ter desviado do percurso definido em 2016.

A última vez que a Grã-Bretanha possuiu capacidade nuclear independente de lançamento aéreo foi em 1998, quando a bomba de queda livre WE-177 foi retirada de serviço, de acordo com o parlamento britânico.

As armas nucleares táticas são destinadas ao uso no campo de batalha, ao contrário das armas estratégicas, projetadas para serem disparadas a grandes distâncias.