Trump partilha mensagem de Rutte a felicitá-lo por ataque no Irão e acordo na NATO

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partilhou esta terça-feira uma mensagem do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que o felicita pela “ação decisiva no Irão” e por conseguir que os aliados da Aliança Atlântica se comprometessem a gastar pelo menos 5% do PIB na defesa.

A mensagem foi divulgada por Trump na rede social Truth Social.

“Esta noite, em Haia, o Presidente dos Estados Unidos da América está a voar para mais um grande sucesso. Não foi fácil, mas conseguimos que todos assinassem os 5%. (...) Conduziu-nos a um momento muito, muito importante para a América, para a Europa e para o mundo”, escreveu Mark Rutte na mensagem.

A autenticidade da comunicação foi confirmada pelos responsáveis da NATO, que indicaram que foi enviada esta terça-feira, durante a deslocação de Trump para a cimeira.

Rutte sublinhou ainda que Trump “vai conseguir algo que nenhum Presidente Americano em décadas conseguiu fazer”, numa alusão ao novo compromisso financeiro assumido pelos países da NATO.

Na parte final da mensagem, o secretário-geral da Aliança destacou o impacto da medida: “A Europa vai pagar de forma grande, como deveria, e será a sua vitória”, escreveu.