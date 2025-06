"Comunista lunático". Trump critica vencedor das primárias democratas em Nova Iorque

Donald Trump criticou o vencedor das primárias do Partido Democrata em Nova Iorque, Zohran Mamdani, apelidando-o de um "comunista lunático".

O candidato de 33 anos venceu as primárias democratas para a câmara de Nova Iorque, derrotando Andrew Cuomo. Conquistou perto de 44% das primeiras escolhas no voto preferencial, ultrapassando o antigo governador com uma campanha de base e forte mobilização jovem.

Numa publicação na sua rede social "Truth Social", o Presidente dos EUA refere que Zohran Mamdani "tem um aspeto terrível, uma voz irritante e não é inteligente".