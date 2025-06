Hora de "arregaçar as mangas", diz Rutte. NATO aprova "salto quântico" para 5% do PIB em Defesa até 2035

O secretário-geral da NATO afirmou esta quarta-feira que é preciso "arregaçar as mangas" para tornar o "novo plano" da Aliança Atlântica "uma realidade". Após a reunião dos chefes de Estado dos países da NATO, em que foi aprovada a nova meta de despesa de 5% do PIB (Produto Interno Bruto) em Defesa, um "salto quântico" que deve ser atingido até 2035, Mark Rutte garantiu que a Ucrânia está no "caminho irreversível rumo à adesão à NATO".

"Agora passamos da fase de concordar sobre o que é necessário para arregaçar as mangas e tornar este novo plano uma realidade. E parte disso exige que expandamos rapidamente a nossa capacidade industrial de defesa em ambos os lados do Atlântico", apontou Rutte, depois de declarar que "as decisões tomadas hoje vão tornar a NATO muito mais forte" e levar a um "salto quântico" nas capacidades de defesa coletiva da NATO, que será uma aliança "mais forte, mais justa e mais letal".

Na declaração resultante da cimeira da NATO em Haia, os líderes da Aliança Atlântica apontam à "ameaça de longo-prazo colocada pela Rússia à segurança Euro-Atlântica e a persistente ameaça de terrorismo" para assumir o compromisso de "investir 5% do PIB anualmente em requisitos nucleares de defesa assim como gastos relacionados com defesa e segurança em 2035 para assegurar as nossas obrigações individuais e coletivas".

O acordo alcançado pelos aliados aponta que "pelo menos 3,5% do PIB" deve ser alocado a "requisitos nucleares de defesa" e para cumprir os "objetivos de capacidade da NATO". Os países devem ainda investir 1,5% do PIB anualmente para "proteger a nossa infraestrutura crítica, defender as nossas redes, assegurar a preparação civil e resiliência, libertar a inovação e fortalecer a nossa base industrial de defesa".