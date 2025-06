Macron declara "aberração" travar guerra comercial no seio da NATO

"Precisamos agora de chegar a um acordo" com os EUA, acrescentou o governante francês, numa referência às tarifas comerciais impostas pela administração liderada por Donald Trump aos países do bloco europeu.

"Este compromisso europeu impõe de maneira evidente a paz comercial. Não podemos dizer 'vamos gastar mais' entre aliados e depois ter uma guerra comercial no seio da NATO. É uma aberração", declarou Macron, no final da cimeira da Aliança Atlântica em Haia, nos Países Baixos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, saudou esta quarta-feira o compromisso dos países da NATO de aumentar a despesa com defesa para 5% do PIB até 2035, advertindo, porém, ser "uma aberração" travar uma guerra comercial entre aliados ao mesmo tempo.

Os 32 países da Aliança Atlântica acordaram um aumento do investimento de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) na área da defesa até 2035, com uma revisão dos objetivos em 2029.

"Unidos para fazer face às profundas ameaças de segurança e desafios, em particular a ameaça a longo prazo apresentada pela Rússia à segurança euro-atlântica e a persistente ameaça do terrorismo, os aliados comprometem-se a investir 5% do PIB anualmente em requerimentos de defesa, assim como em despesas relacionadas com defesa e segurança até 2035", referiram na Declaração da Cimeira de Haia.

De acordo com o documento divulgado ao início da tarde, os chefes de Estado e de Governo das 32 nações que compõem a NATO firmaram um compromisso para reforçar as "forças [militares], capacidades, recursos, infraestruturas, prontidão militar, e a resiliência necessária para dissuadir e defender" o território abrangido pela organização político-militar.