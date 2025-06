Montenegro garante mais despesa com Defesa sem prejuízo dos apoios sociais

O primeiro-ministro, Luís Montenegro , garante que Portugal vai mesmo cumprir os objetivos de aumentar a despesa com o setor da Defesa.

“Nós temos uma perspetiva de poder ter um investimento nos próximos 10 anos de se poder atingir 3,5% do produto”, garantiu Montenegro à entrada da reunião da NATO, em Haia.

"Aquilo que é importante para nós salvaguardar é que nós faremos isto com equilíbrio, conciliando todas as nossas responsabilidades, nomeadamente a estabilidade financeira e, por via dela, também a responsabilidade que temos de assegurar às portuguesas e aos portugueses todas as respostas sociais e, portanto, não prejudicar nenhum dos nossos eixos de política pública com o reforço deste investimento”, sublinhou.

Em declarações aos jornalistas portugueses em Haia, onde decorre o segundo e último dia da cimeira da NATO, Luís Montenegro garantiu também que o nosso país “está preparado para ser parte de uma cimeira que marca uma nova fase, que garante a unidade da Aliança Atlântica, que garante a solidariedade entre Europa, os Estados Unidos, o Canadá”.