Parlamento do Irão aprova suspensão da cooperação com a AIEA

O Parlamento iraniano votou esta quarta-feira a suspensão da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica na sequência de 12 dias de guerra marcados por ataques israelitas e norte-americanos contra instalações nucleares do Irão.

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) recusou-se a condenar o ataque contra as instalações nucleares iranianas, comprometendo a credibilidade internacional do organismo das Nações Unidas.

As declarações de Ghalibaf ocorreram após os deputados terem votado a favor da suspensão da cooperação com AIEA.

"A Organização Iraniana de Energia Atómica vai suspender a cooperação com a AIEA enquanto a segurança das instalações nucleares não for garantida", acrescentou o Presidente do Parlamento de Teerão.

No dia 13 de junho, Israel, com o apoio dos Estados Unidos, atacou instalações militares e nucleares iranianas.

Irão retaliou disparando mísseis e lançando aparelhos aéreos não tripulados contra Israel.

O cessar-fogo foi acordado na terça-feira, após intervenção da Administração norte-americana.