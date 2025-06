Portugal vai investir mais 1000 milhões de euros em defesa até ao final do ano

“Investimento direto que já fizemos em aquisições de equipamento, de investimento que já fizemos e que está em curso de valorização dos nossos recursos humanos. Este esforço financeiro só é possível porque temos as finanças públicas equilibradas e temos a disponibilidade de não necessitarmos medidas adicionais”, afirmou numa conferência de imprensa em Haia, nos Países Baixos, que o levou a interromper a reunião com os restantes chefes de Estado e de governo da NATO, incluindo Donald Trump.

Luís Montenegro avançou que os três eixos essenciais passarão por uma valorização dos recursos humanos, compra de equipamento e modernização de infraestruturas militares, frisando que “não estamos no tempo de incumprir, de adiar os compromissos essenciais, mas sim no tempo de mostrar que estamos à altura de assumir as nossas responsabilidades”.

Já sobre os pedidos de esclarecimento do embaixador do Irão sobre os aviões reabastecedores norte-americanos na Base das Lages, nos Açores, Montenegro disse não ter recebido “nenhum pedido de esclarecimento adicional eventual” e voltou a desvalorizar a questão.

“Já demos esclarecimentos públicos. O facto de ter sido utilizada decorreu com total normalidade, com informação prévia e em cumprimento com o acordo que temos com os Estados Unidos. Não nenhum procedimento anómalo, nem sinceramente nenhum motivo de preocupação”, reforçou.