Putin não vai à cimeira dos BRICS por causa de mandado do Tribunal Internacional

O Presidente russo, Vladimir Putin, que está sob mandado de detenção do Tribunal Penal Internacional (TPI), não vai comparecer na cimeira dos BRICS no Brasil, no início de julho, anunciou esta quarta-feira o Kremlin.

"O Presidente participará por videoconferência, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros [Serguei Lavrov] estará presente no Brasil", anunciou o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov.

"Isto deve-se a certas dificuldades no contexto dos pedidos do TPI", reconheceu o conselheiro russo.

Vladimir Putin foi convidado pelo seu homólogo brasileiro, Lula da Silva.

O chefe de Estado russo é alvo de um mandado de captura do TPI desde 2023 por suspeita de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia, o que Moscovo nega.