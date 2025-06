Reino Unido promete gastar 4,1% do PIB em Defesa até 2027

O Reino Unido vai gastar pelo menos 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa e segurança até 2027, de acordo com as regras hoje aprovadas pela NATO, afirmou esta quarta-feira o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Numa conferência de imprensa no final da cimeira da Aliança Atlântica em Haia, Países Baixos, Starmer referiu que "de acordo com as novas definições da NATO, estimamos que vamos alcançar pelo menos 4,1% do PIB até 2027 a manter os britânicos seguros".