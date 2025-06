Rússia considera que EUA ainda não estão prontos para normalização diplomática

As autoridades russas indicaram esta quarta-feira que os Estados Unidos não estão prontos para levantar as restrições das respetivas missões diplomáticas, após Washington ter cancelado uma reunião no âmbito da normalização as relações entre os dois países.

Desde o regresso do republicano Donald Trump à Casa Branca, em janeiro passado, Moscovo e Washington começaram a reatar relações após anos de tensões extremas relacionadas sobretudo com o conflito na Ucrânia, mas persistem muitas divergências.

"Apesar de alguns progressos, o lado norte-americano ainda não está preparado para abandonar seriamente as dificuldades que foram criadas para o trabalho das missões diplomáticas", afirmou Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do Presidente russo, Vladimir Putin, em conferência de imprensa.

Em 16 de junho, Moscovo anunciou que os Estados Unidos tinham cancelado a próxima reunião bilateral sobre a normalização do trabalho das respetivas embaixadas, após vários anos de várias expulsões de diplomatas e obstáculos ao funcionamento das suas representações.