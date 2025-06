Rutte diz que "não há alternativa" aos 5% do PIB, Trump garante que nuclear do Irão está destruído "por uma década"

“Não estou preocupado com isso. Claro que estas são decisões difíceis, vamos ser honestos: políticos têm de fazer escolhas e isto não é fácil”, declarou, acrescentando que “sete ou oito países não estavam nos 2% no início do ano e agora vão chegar lá”.

À entrada para a reunião com os chefes de Estado e do Governo, Mark Rutte disse não acreditar que mais países se juntem a Espanha, que já recusou cumprir a meta pedida pela NATO.

“É totalmente verdade. Acham que os sete ou oito países que não cumpriam os 2% no início do ano iriam cumprir os 2% do PIB se Trump não tivesse sido eleito? É verdade que há uma ameaça russa e da China etc., mas acham que seria possível chegar a este compromisso se Trump não tivesse sido eleito Presidente?”, questiona.

“Acho que o que lhe disse na mensagem - e tudo bem que ele a tenha divulgado - é só constatar factos”, completa.

Os chefes de Estado e de Governo dos 32 países que compõem a NATO encontram-se esta quarta-feira em Haia para firmar um acordo de investimento para a próxima década, em princípio, que deverá fixar a meta de dedicar 5% do PIB à Defesa (3,5% de investimento direto e 1,5% em projetos civis que também podem ter uma utilização militar).

À entrada para a cimeira, os líderes dos 32 aliados mostraram consenso com a meta de investimento em defesa nos 5% do PIB até 2035 – caso da Alemanha que, pela voz do chanceler Frederick Merz, salientou que as decisões da NATO são um “ato de convicção” e “não para agradar alguém em específico”.

No longo desfile em Haia, que durou mais de duas horas, a voz dissonante com maior peso veio da vizinha Bélgica, com o primeiro-ministro De Wever a admitir conseguir cumprir os alvos de capacidade militar com menos de 5% do PIB, embora diga “acreditar que as contas da NATO são provavelmente verdade”.