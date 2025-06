Tempestade em França faz dois mortos e 17 feridos

Segundo o jornal francês Le Monde , as vítimas mortais eram um jovem de 12 anos , que morreu perto de Motauban, a norte de Toulouse, atingido por uma árvore, e um homem de 59 que conduzia um quadriciclo e colidiu com uma árvore caída na estrada, em Saint-Cyr-en-Pail, no oeste francês

Esta quinta-feira de manhã o alerta foi suspenso.

Em Paris, foram registadas rajadas de 109 km/h e os bombeiros foram acionados cerca de 40 vezes para remover árvores e galhos caídos. Até ao momento, não foi registada nenhuma vítima na capital.

A tempestade teve impacto nas linhas ferroviárias com interrupções parciais ou totais. No aeroporto de Orly os voos foram reduzidos em 20% entre as 16h e as 23h30.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em 110 mil residências.



Também foram causados constrangimentos na Assembleia Nacional onde estava a decorrer o debate sobre o conflito Israel-Irão.

Foram registados records de temperaturas altas na França, que favoreceram a tempestade. A marca de 40ºC foi ultrapassada em diversas cidades dos Pirinéus Orientais na quarta-feira.