À caça de turistas russos. Coreia do Norte procura "vaga de felicidade" com nova estância turística

A Coreia do Norte concluiu a construção de uma vasta zona turística na sua costa leste, segundo noticiou na quinta-feira a comunicação social estatal. O projeto foi promovido pelo líder Kim Jong-un ao longo de vários anos para impulsionar o turismo.

Com “grande satisfação”, Kim Jong-un trocou o tradicional fato ao estilo de Mao Tsé-Tung por uma camisa branca e uma gravata a combinar com os areais da praia, e participou, com a filha, na cerimónia inaugural da zona turística costeira de Wonsan Kalma. A estância pode acolher cerca de 20 mil visitantes e, segundo a agência noticiosa KCNA, Kim afirmou que o país vai construir mais zonas turísticas de grande dimensão de forma célere.

“Kim Jong-un manifestou a convicção de que a vaga de felicidade que surgirá na área turística costeira de Wonsan Kalma reforçará o seu nome atrativo como estância turística e cultural de nível mundial”, declarou a KCNA, apontando que o local tem uma praia de quatro quilómetros e instalações "totalmente equipadas com todas as condições para uma vida cultural", concebidas para "proporcionar a beleza do local cénico" aos visitantes em "todas as estações do ano".