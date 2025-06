Exército de Israel investiga possíveis crimes de guerra cometidos em Gaza

O exército de Israel está a investigar possíveis crimes de guerra cometido pelos seus soldados na Faixa de Gaza, depois de um jornal citar israelitas que admitiram receber ordens para disparar contra civis palestinianos que procuravam receber ajuda humanitária.

Os quatro centros em causa são operados pela Fundação Humanitária de Gaza, e começaram a operação na Faixa de Gaza no final de maio. De acordo com o jornal Haaretz, os centros abrem durante uma hora em cada manhã, e os soldados disparam contra os palestinianos antes da hora de abertura para impedir a aproximação, assim como depois do encerramento.

Em reação, o exército israelita recusa ter ordenado quaisquer disparos sobre civis e diz que as diretivas proíbem ataques deliberados a palestinianos inocentes. Os soldados no terreno vão ser investigados internamente.

Já o primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, e o seu ministro da Defesa, Israel Katz, acusam o jornal Haaretz de "de espalhar falsidades maliciosas para difamar o exército mais moral do mundo inteiro".