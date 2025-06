Filho de princesa da Noruega acusado de vários casos de violação e agressão sexual

A polícia de Oslo acusou formalmente o filho mais velho da princesa da Noruega, por vários casos de violação e agressão sexual, esta sexta-feira.

Marius Borg Høiby, de 28 anos, pode ter feito, pelo menos, mais de uma dezena de vítimas, conclui uma investigação que demorou meses, depois da sua detenção em 2024. Entretanto, encontra-se em liberdade, aguardando agora por um julgamento.

O filho adotivo do herdeiro da coroa da Noruega cooperou com as autoridades durante o processo, segundo a polícia.

O advogado de Marius Borg Høiby diz que o seu cliente "leva a sério estas acusações, mas não reconhece qualquer responsabilidade na maioria destes casos". Já o palácio real não reagiu às acusações.