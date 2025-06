Putin: "Graças a Trump, as relações entre EUA e Rússia estão a estabilizar"

O presidente russo considerou esta sexta-feira que, graças a Donald Trump, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão a “estabilizar”, anunciando que, ao contrário do Ocidente e da NATO, o país pretende “cortar gastos militares no futuro”.

Em declarações a jornalistas em Minsk, citado pela agência Reuters, Vladimir Putin afirmou que Moscovo enfrenta pressões orçamentais devido a elevados gastos militares, que levaram a um aumento da inflação, e avançou que está preparado para reduzir o orçamento da Defesa a longo termo.

“Em geral, graças ao presidente Trump, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos estão a começar a nivelar-se. Nem tudo foi discutido na esfera de relações diplomáticas, mas os primeiros passos foram tomados e estamos a andar para a frente”, afirmou Putin, que disse ter um “grande respeito” por Donald Trump, mostrando-se aberto a um encontro pessoal com o presidente norte-americano - um cenário que descreveu como “bastante possível”.

Sobre a guerra na Ucrânia, Putin disse também que o Kremlin está pronto para uma nova ronda de negociações com Kiev, que poderão acontecer em Istambul, mas para a qual ainda não há data ou local acordados.

O chefe de Estado russo assumiu que há grandes diferenças entre as propostas de Moscovo e Kiev, mas apontou que o diálogo poderá estreitar as diferenças, mostrando-se pronto a devolver cerca de três mil corpos de soldados ucranianos.

À margem de um encontro bilateral com o sheik Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Putin considerou ainda que está a acontecer um aumento da procura por petróleo.