Soldados de Israel com ordem para disparar contra palestinianos perto de centros de ajuda

De acordo com o jornal Haaretz, os centros abrem durante uma hora em cada manhã, e os soldados disparam contra os palestinianos antes da hora de abertura para impedir a aproximação, assim como depois do encerramento.

Os quatro centros em causa são operados pela Fundação Humanitária de Gaza, e começaram a operação na Faixa de Gaza no final de maio. A fundação terá sido criada por Israel, em conjunto com grupos evangélicos dos Estados Unidos da América (EUA) e empresas privadas de segurança, e vai receber financiamento norte-americano .

“Gaza já não interessa a ninguém. Tornou-se num lugar com as suas próprias regras”, afirma outro soldado, acabado de regressar de um destacamento na parte norte da Faixa de Gaza, que sente que “a perda de vida humana não significa nada. Não é sequer um ‘incidente infeliz’, como eles costumavam dizer”.

Responsáveis das Forças de Defesa de Israel dizem ainda ao Haaretz que o exército está satisfeito com a forma como a operação da Fundação Humanitária de Gaza tem evitado o colapso da legitimidade internacional para a continuação da guerra.

Outro problema apontado com os centros de distribuição é a falta de consistência. “Houve casos em que fomos notificados do envio de uma mensagem a dizer que o centro ia abrir de tarde, e as pessoas aparecem de manhã cedo para serem as primeiras na fila”, conta um responsável do exército. “Porque chegaram demasiado cedo, a distribuição foi cancelada naquele dia”.

O Haaretz avança ainda, citando um soldado veterano, que os empreiteiros a trabalhar em Gaza com equipamento de engenharia “recebem 5.000 shekels [mais de 1.200 euros] por cada casa que demolem”, fazendo-o “onde quer que seja que querem”. O exército, ao ter de “assegurar o trabalho deles”, acaba por disparar em “áreas onde é permitido aos palestinianos estar”.