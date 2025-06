Trump acredita que pode haver cessar-fogo em Gaza dentro de uma semana

Donald Trump acredita que será possível haver um cessar-fogo na Faixa de Gaza, dentro de uma semana.

Em declarações aos jornalistas na sala oval da Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos da América alega que o fim do conflito entre Israel e Hamas está próximo.

O exército de Israel está a investigar possíveis crimes de guerra cometido pelos seus soldados na Faixa de Gaza, depois de um jornal citar israelitas que admitiram receber ordens para disparar contra civis palestinianos que procuravam receber ajuda humanitária.

Os quatro centros em causa são operados pela Fundação Humanitária de Gaza, e começaram a operação na Faixa de Gaza no final de maio. De acordo com o jornal Haaretz, os centros abrem durante uma hora em cada manhã, e os soldados disparam contra os palestinianos antes da hora de abertura para impedir a aproximação, assim como depois do encerramento.

O governo dos EUA vai fornecer 30 milhões de dólares a um grupo apoiado por Israel com a função formal de distribuir alimentação na Faixa de Gaza, mas que tem suscitado críticas pelas mortes de palestinianos que a procuram.

Israel proibiu em janeiro as atividades da UNRWA e em maio aprovou a distribuição de ajuda através da recém-criada Gaza Humanitarian Foundation.

Esta terça-feira, o Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou o exército israelita de matar quase 500 palestinianos e ferir três mil no último mês em pontos de distribuição de alimentos ou de ajuda humanitária.