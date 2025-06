China planeou “colisão rodoviária” contra vice-presidente de Taiwan durante visita a Praga

Hsiao Bi-khim, vice-presidente de Taiwan, visitou a República Checa em março de 2024. E tudo correu bem – por mérito dos serviços secretos checos, conta o “Guardian” esta sábado.

De acordo com a imprensa checa, diplomatas e agentes chineses na embaixada em Praga terão delineado um plano para “confrontar de forma demonstrativa” a vice-presidente. Por outras palavras: intimidar.

Como? Preparando uma suposta colisão rodoviária com o carro de Hsiao, no momento em que esta seguia sob escolta policial à saída do aeroporto de Praga.

Petr Bartovský, director da inteligência militar checa, confirmou que o condutor parado pela polícia seguia Hsiao, mas existia um plano mais amplo de provocação.

Jan Pejšek, porta-voz do serviço, explicou tratar-se de uma “tentativa de criar condições para uma ação cinética demonstrativa contra uma pessoa protegida, que não passou da fase de preparação”.

As autoridades concluíram que essa ação seria uma colisão propositada com o carro da vice-presidente.

“Estas atividades, que violam de forma flagrante as obrigações da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, foram conduzidas por indivíduos com estatuto diplomático na embaixada chinesa em Praga”, afirmou Pejšek.

Na sexta-feira, o Conselho para os Assuntos do Continente de Taiwan condenou as ações chinesas, considerando que “ameaçaram gravemente a segurança da vice-presidente Hsiao e da sua comitiva”, e exigiu um pedido de desculpas público e uma explicação oficial de Pequim.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, rejeitou as acusações e acusou Praga de “interferência grosseira nos assuntos internos da China”, afirmando que os diplomatas chineses “cumpriram sempre as leis e regulamentos dos países anfitriões”.