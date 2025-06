Milhares de opositores ao presidente da Sérvia manifestam-se na capital

Dezenas de milhares de opositores ao presidente populista da Sérvia, Aleksandar Vucic, reuniram-se este sábado, em Belgrado, para exigir eleições parlamentares antecipadas, após quase oito meses de protestos que abalaram o seu domínio do poder neste país dos Balcãs.

As tensões aumentaram antes do protesto em Belgrado, organizado pelos estudantes universitários da Sérvia, uma força-chave por detrás das manifestações anti-corrupção a nível nacional iniciadas depois da cobertura de uma estação ferroviária renovada ter desabado, matando 16 pessoas em novembro.

Muitos culparam a queda do telhado de betão pela corrupção do governo e pela negligência nos projetos de infraestruturas estatais, o que levou a protestos em massa recorrentes.

Vucic e o seu partido de direita, o Partido Progressista Sérvio, recusaram repetidamente a exigência de uma votação antecipada e acusaram os manifestantes de planearem a violência por ordens do exterior, que não especificaram.

As autoridades de Vucic lançaram uma ofensiva contra as universidades sérvias em greve e outros opositores, ao mesmo tempo que aumentaram a pressão sobre os meios de comunicação social independentes, na tentativa de travar as manifestações.

No entanto, a enorme afluência à manifestação de hoje sugeriu que a determinação persiste apesar da pressão implacável e após quase oito meses de protestos quase diários.

Horas antes do comício liderado pelos estudantes, o partido de Vucic trouxe para Belgrado dezenas dos seus apoiantes de outras partes do país, muitos deles com camisolas onde se lia: "Não desistiremos da Sérvia".

"As pessoas não precisam de se preocupar. O Estado será defendido e os bandidos levados à justiça", disse Vucic aos jornalistas.

As eleições presidenciais e legislativas na Sérvia estão previstas para 2027.

No início desta semana, a polícia deteve várias pessoas acusadas de, alegadamente conspirarem para derrubar o governo e proibiu a entrada no país, sem explicação, a várias pessoas da Croácia e a um diretor de teatro do Montenegro.

Em março realizou-se aquela que foi a maior manifestação antigovernamental de sempre no país dos Balcãs, que atraiu centenas de milhares de pessoas.