Trump 2.0? Eric admite que dinastia pode prolongar-se na Casa Branca

Eric Trump, co-vice-presidente executivo da Trump Organization, admitiu que ele ou outro membro da família poderão concorrer à presidência dos Estados Unidos quando o segundo mandato de Donald Trump chegar ao fim.

Em entrevista ao “Financial Times”, Eric Trump, de 41 anos, afirmou que o caminho para a Casa Branca "seria fácil" caso decidisse seguir os passos do pai. O empresário destacou, no entanto, que a principal dúvida é se quereria submeter a família a mais um ciclo de escrutínio público: "A verdadeira questão é: quer arrastar outros membros da família para isto?"

Eric sublinhou que, se a resposta fosse afirmativa, acredita que poderia ter sucesso: "Acho que poderia fazê-lo, e acho que outros membros da nossa família também poderiam."

Diferente dos irmãos Donald Jr. e Ivanka, Eric Trump manteve-se maioritariamente afastado da política desde que o pai entrou na Casa Branca em 2017, dedicando-se à gestão dos negócios da família.

Ainda assim, confessou ter mantido atenção à cena política, afirmando que se sente "totalmente desiludido com metade dos políticos" que vê e que acredita poder desempenhar o cargo "de forma muito eficaz".

Questionado sobre se 2024 seria a última eleição com um Trump no boletim de voto, Eric respondeu: "Não sei... O tempo dirá. Mas há mais pessoas para além de mim."

O filho do presidente abordou ainda as críticas de que a família terá lucrado com a presidência. Negou categoricamente, afirmando: "Se há uma família que não lucrou com a política, foi a família Trump."